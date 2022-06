Tesla Model Y della polizia insegue Ford Mustang per 30 minuti: il video ad alta velocità

Dopo avere visto l’accelerazione spaventosa della Tesla Model S Plaid contro una Ferrari F8 Tributo e un’Audi R8 V10, torniamo negli Stati Uniti per assistere a un lungo inseguimento tra Tesla Model Y e Ford Mustang: l’EV della polizia locale è riuscita a tenere testa alla muscle car di Detroit?

Il filmato pubblicato dal canale Full Throttle TV ha fatto il giro del web in queste ore, trattandosi di un inseguimento della durata di circa 30 minuti offertoci dal punto di vista della dashcam integrata alla vettura elettrica, ovvero la TeslaCam. Tutto ciò sarebbe accaduto il 22 maggio 2022, intorno alle 8:40, quando l’agente del dipartimento di polizia di Logan in Ohio ha beccato una Ford Mustang ad alta velocità.

Una volta accostata, una passeggera è uscita dal veicolo e ha camminato per qualche metro nell’area: l’ufficiale di polizia è rimasto nella Model Y e ha chiesto al passeggero di tornare all'interno della Ford e, a questo punto, il conducente è scappato dando il via all’inseguimento ad alta velocità. Quest’ultimo è durato per circa 75 chilometri e 30 minuti, coprendo strade più o meno trafficate. Nonostante a circa 4 minuti e 30 secondi il poliziotto sia quasi riuscito a bloccarlo, il conducente della Mustang ha effettuato una manovra agile per cambiare percorso.

A un certo punto la Tesla Model Y ha dovuto “arrendersi”, apparentemente; in realtà, l’ufficiale ha dovuto interrompere l’inseguimento per presunti motivi di sicurezza e non per ragioni legate alle differenze di prestazioni tra i due veicoli. Anzi, la Tesla ha continuato a seguire la Ford per non perderla di vista fino all’ultimo. Ciò che è noto a oggi è che la caccia al ladro è ancora aperta.

In casa Tesla, intanto, si pensa all'allargamento della Gigafactory di Berlino.