Tesla Model Y con pneumatici giganti: ecco le differenze pratiche

Nel caso seguiste InsideEVs sicuramente conoscerete anche Brian Jenkins del canale YouTube i1Tesla e i suoi particolari video. L'ultima delle sue pubblicazioni riguarda ancora una volta la Model Y che possiede dal mese di marzo, e che ha spiegato in ogni dettaglio nel corso degli ultimi mesi.

Il video in alto si concentra sull'altezza dell'auto elettrica dal suolo, e su come questo impatta sull'autonomia, sull'accelerazione e sull'efficienza in generale. Prima di addentrarci nel dettaglio però ci teniamo a dire che in realtà la Model Y possiede un assetto molto alto, così come tanti altri SUV presenti attualmente sul mercato, i quali somigliano più a grosse berline che a veri e propri veicoli tuttofare.

Probabilmente questo è il risultato del tentativo, da parte dei produttori, di raggiungere un numero di clienti sempre maggiore. Il processo apparentemente avrebbe smussato leggermente le caratteristiche distintive degli Sport Utility Vehicle, che non sempre sono puramente tali in ogni loro aspetto.

Per questo motivo la Tesla Model Y ha difficoltà ad accomodare pneumatici da fuoristrada, e per Jenkins è quindi stato necessario sollevare l'assetto della EV di 10 centimetri per procedere col suo test. Come avrete già intuito, la modifica ha avuto un impatto significativo sulle performance generali: l'accelerazione è sensibilmente peggiorata, il tachimetro è diventato meno preciso e l'autonomia è diminuita lievemente, anche se in modo minore rispetto a quanto ci si possa aspettare.

Comunque, nel caso voleste approfondire e masticaste un po' di inglese, vi consigliamo di guardare direttamente il video in alto, altrimenti beccatevi questo video sul Tesla Cybertruck, il quale prova a rispondere ad una domanda precisa:"Il veicolo è davvero a prova di proiettile?" In chiusura, giusto per restare in California, vi comunichiamo data e orario ufficiali del Tesla Battery Day, evento col quale Elon Musk proverà a stupire tutti.