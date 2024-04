Tesla Model Y, nuovo piccolo incremento di prezzo negli Stati Uniti

Dopo avervi parlato dell'aumento di prezzo di circa 2.000 euro in Europa della Tesla Model Y, ecco che la casa californiana ha deciso di aumentare l'esborso necessario per il suo crossover anche negli Stati Uniti. L'incremento è di circa 1.000 dollari per tutte le versioni.

Di conseguenza, la Model Y entry-level RWD partirà da un prezzo consigliato di 44.990 dollari, al quale vanno aggiunti 1.640 dollari di commissioni obbligatorie. Le versioni AWD Long Range partirà da 49.990 dollari, mentre la Performance da 53.490 dollari.

Tesla Model Y resta però ancora idonea (in tutte le sue versioni) al credito d’imposta federale di 7.500 dollari, ancora in vigore in tutto il continente, portando il costo effettivo della versione base a 39.130 dollari. rapportando il costo di questa vettura al suo mercato di riferimento (appunto quello americano), e considerando i servizi disponibili (colonnine, assistenza ecc.), Tesla Model Y resta comunque una scelta molto competitiva per gli americani.

Nota degna di merito, è che questo aumento di prezzo, che come detto ha interessato anche l'Europa, è stato esteso in generale anche ad altri mercati globali come la Cina, dove Tesla ha aumentato i prezzi di quasi 700 dollari e ha eliminato alcuni incentivi.

A proposito di versioni disponibili, Tesla Model Y, in versione Long Range, potrebbe finalmente debuttare anche in Europa. Questa variante, che offre un'ampia autonomia di circa 600 km, si posizionerebbe come massimo punto di riferimento tra equilibrio prestazioni e autonomia per il mercato delle auto elettriche del vecchio continente. Sebbene i prezzi siano ancora avvolti nel mistero, ci si attende che questa versione si collochi tra il Model Y RWD base e la Long Range AWD, con un costo presunto intorno ai 46.000-47.000 euro.

Nonostante è probabile che questa versione possa essere esclusa dagli attuali incentivi europei (a differenza degli Stati Uniti dove gli incentivi sono validi per tutte le versioni della Model Y), la sua elevata autonomia potrebbe rivelarsi un'opzione molto appetibile. La potenza del motore dovrebbe essere simile alla variante RWD Standard Range, con circa 295 CV, e con un peso stimato intorno ai 1.959 kg.

