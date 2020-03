La Tesla Model Y Performance recensita da Trottle House: il video

Per gli appassionati del mondo Tesla sta per arrivare un periodo fantastico. Per oltre un anno la nuova Tesla Model Y abbiamo potuto solo sognarla, ora invece, grazie alle prime consegne da parte dell'azienda, prepariamoci a vedere test drive, recensioni, prove di ogni tipo - fra cui quella che trovate in pagina.

Già vi abbiamo mostrato una recensione/first look della nuova Model Y, ora però a parlarcene è il canale YouTube Trottle House, famoso per le sue recensioni divertenti e fuori dagli schemi, ma comunque piene di ottime informazioni. Il canale ha potuto testare una nuova Model Y Performance, parliamo dunque della variante più costosa e sportiva del listino Tesla, un upgrade che secondo i recensori vale la pena provare nel caso si voglia uno sprint più deciso.



Certo questa Y non è stata creata per prestazioni da urlo, anche nel caso della Performance parliamo infatti della vettura più "lenta" di Elon Musk, comunque un ottimo compromesso visto il prezzo inferiore rispetto alla X - e fra l'altro, nonostante le prestazioni generali, parliamo di un'auto più scattante di molte altre a benzina attualmente presenti sul mercato. Ricordiamo inoltre che la Tesla Model Y Performance monta in esclusiva i nuovi cerchi a turbina, che dovrebbero migliorare l'aerodinamica.