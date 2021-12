La Tesla Model Y Performance contro la Ford Mustang Mach-E GT: sfida fra crossover

I crossover non sono certo vetture nate per correre, al contrario sono pensate per offrire ai propri utenti più spazio di una berlina senza l'ingombro massimo dei SUV, eppure sul mercato non mancano diversi modelli ad alte prestazioni - anche 100% elettrici. Oggi assistiamo a una drag race molto interessante.

Abbiamo una Tesla Model Y Performance contro una Ford Mustang Mach-E GT, in pratica il modello più veloce della line-up Y di Elon Musk e la Mach-E più potente che si possa acquistare presso Ford - a tal proposito vi ricordiamo che abbiamo già visto dal vivo la nuova Ford Mustang Mach-E GT a Milano e si può ordinare anche in Italia.

Perché la drag race di oggi è particolarmente interessante? Beh entrambe le auto offrono circa 500 CV di potenza e possono percorrere lo 0-96 km/h al di sotto dei 4 secondi. Nonostante le performance simili, si tratta di due modelli molto diversi: solitamente la Mach-E GT cattura maggiormente l'attenzione per via di un design più accattivante, mentre la Model Y è famosa per avere una grande autonomia e un'efficienza al top del mercato, come tradizione Tesla.

Per vedere com'è andata a finire fra le due auto non vi resta che mandare in play il video presente in pagina. Il tutto in attesa che la produzione della Tesla Model Y europea possa partire presso la nuova Giga Berlin.