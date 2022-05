La Tesla Model Y Performance di fabbricazione tedesca sfreccia al Nürburgring

Tesla sta intensificando i suoi sforzi per migliorare ed aumentare la produzione del suo parco auto in modo tale da accontentare le richieste dei clienti, abbattendo di conseguenza i tempi di consegna. Appena qualche mese fa la compagnia ha inaugurato la Giga Berlin, il nuovo stabilimento produttivo in Germania.

Le prime Model Y dalla Giga Berlin sono state già inviate ai clienti, sintomo che lo stabilimento ha iniziato a lavorare a pieno regime. Ad ogni modo, il canale YouTube Top Speed ​​Brothers ha recentemente messo in gioco la Model Y Performance prodotta dallo stabilimento tedesco di Tesla direttamente sul circuito del Nürburgring. Il team, inoltre, fa sapere che la vettura a loro disposizione è una delle primissime auto uscite proprio dalla Giga Berlin.

Potete comunque dare un'occhiata al comportamento della vettura in questione nel video originale allegato in cima alla pagina. Il SUV elettrico a doppio motore ha un pacco batteria da 82 kWh, un motore anteriore da 207 CV e un'unità posteriore da 295 CV per un totale di oltre 500 cavalli di potenza. A rendere la prova su pista più interessante è un'affermazione del pilota che avverte di non aver mai sfrecciato prima d'ora sul Nürburgring, salvo due giri di riscaldamento eseguiti prima di registrare il video.

