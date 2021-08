Tesla Model Y perde il controllo col rimorchio attaccato: una scena esilarante

Trainare un rimorchio non è affatto un'azione pericolosa, specialmente se si sceglie il veicolo giusto e non si attuano manovre insensate. Ovviamente bisogna assicurarsi che ogni elemento sia fissato correttamente prima di partire, ed è proprio questa cura che è mancata al conducente della Tesla Model Y del video in alto.

Come potreste notare voi stessi, l'automobilista ha perso completamente il controllo su un'autostrada non lontano da San Diego, in California. Purtroppo la clip è molto breve, ma allo stesso tempo abbastanza lunga da capire cos'è effettivamente avvenuto.

Le cose si mettono male già nei primi secondi, quando il proprietario del crossover elettrico prova a cambiare corsia sbilanciando completamente il rimorchio. Quest'ultimo ha cominciato a scodare pericolosamente trascinando parzialmente con sé la vettura, ma alla fine il conducente è riuscito a riprendere il controllo della situazione, a rallentare e infine a fermare la propria corsa a bordo strada.

Dalle immagini è difficile capire se il rimorchio abbia subito danni, ma l'angolo con il quale ha ruotato lascia presagire la rottura o il piegamento di qualche componente metallico, che sia esso stato spontaneo o causato dalla manovra dell'uomo. Con ogni probabilità le cose sono andate per il verso giusto anche grazie all'ingente peso della Model Y che, con una massa di oltre due tonnellate, è rimasta inchiodata a terra senza subire più di tanto l'influenza del rimorchio.

Se si fosse trovato nel medesimo pasticcio con una piccola berlina avrebbe avuto certamente più difficoltà a raddrizzarla, ma per avviarci a chiudere restando in tema vogliamo mostrarvi due comportamenti che esulano da ogni parametro logico. Il primo ha come protagonista il proprietario di un pickup che ha trainato un rimorchio da autoarticolato, mentre il secondo mostra proprio come non guidare quando si rimorchia un'imbarcazione: un cittadino australiano l'ha combinata davvero grossa.