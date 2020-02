La Tesla Model Y contro il nuovo RAV4 Hybrid AWD: quale conviene?

Mentre Tesla va avanti per la sua strada totalmente elettrica, Toyota vanta nel suo listino 2020 il suo ottimo RAV4 Hybrid AWD, ma in termini di costi "bruti" cosa conviene acquistare fra il muscoloso SUV giapponese e una nuova Model Y?

Il crossover Tesla ha appena stupito l'EPA americana raggiungendo un'autonomia di 315 miglia con una sola carica con la variante Performance (506 km in Europa), ottenendo così un valore MPGe pari a 121 sul circuito misto (è il rapporto che determina quante miglia si possono percorrere con un gallone di benzina e serve a capire l'efficienza di un'auto). Il RAV4 Hybrid AWD, nonostante la tecnologia ibrida, ha ottenuto solo 40 di MPGe, ci vogliono infatti 9,46 litri di carburante per percorrere 160 km, invece la Model Y ha bisogno di 28 kWh.

Certo il RAV4 costa sensibilmente meno: la variante All-Wheel Drive si trova a 27.245 dollari negli USA, mentre per una Tesla Model Y AWD i prezzi partono da 52.990 dollari (in Italia 63.000 euro). In cinque anni però, sempre secondo l'EPA, con la Model Y si risparmiano 4.000 dollari in carburante rispetto al RAV4. Per diversi anni dunque i benefici dell'investimento, sulla carta almeno, potrebbero non vedersi, sono però molti gli automobilisti pronti a sacrificare tutto in nome dell'esperienza, guidando un'auto elettrica di nuova generazione con tutte le feature che Tesla offre. Voi da che parte state?