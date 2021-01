Tesla Model Y: ecco i nuovi interni del crossover elettrico

Tesla ha appena aggiornato il design degli interni della sua Model Y cominciando dagli esemplari assemblati presso lo stabilimento di Shanghai, proprio come accaduto pochi mesi fa con la Model 3.

La casa automobilistica californiana ha deciso di introdurre, a partire dall'anno in corso, uno stile dell'abitacolo leggermente differente dal precedente, andando a ritoccare in modo particolare il tunnel che separa i sedili anteriori. La console centrale infatti godrà a breve di finiture in alluminio e di uno slot apposito per la ricarica wireless degli smartphone.

Basta osservare un'immagine comparativa delle nuove Model 3 per rendersi conto della univocità della direzione intrapresa, che va ad unificare le soluzioni estetiche. Degno di nota è sicuramente l'utilizzo di una parte in legno per il pannello della portiera, visibile però soltanto se ci si reca sul configuratore ufficiale cinese della Model Y per comporre l'estetica del proprio veicolo.

Riguardo il mercato europeo, sappiamo di per certo che le Model 3 nostrane da oggi in poi cominceranno ad arrivare principalmente dalla Cina, ma per la Model Y le cose stanno diversamente. La compagnia di Elon Musk ha deciso di non commercializzare il crossover elettrico sul suolo europeo fino a quando gli esemplari non verranno sfornati localmente. L'impianto di Berlino però non è ancora operativo, e gli automobilisti europei interessati al modello dovranno attendere per un periodo non meglio precisato.

A ogni modo il team sta facendo di tutto per avviare la produzione entro poche settimane, ma nel frattempo vogliamo rimandarvi a uno strano esemplare di Model Y il quale monta un bizzarro sensore sul tettuccio: di che cosa si tratta? In ultimo chiudiamo con una nota comica inerente una funzionalità a lungo anelata dai proprietari delle auto elettriche di Fremont: l'ultimo aggiornamento software sblocca finalmente la possibilità di riprodurre i suoni esterni: si passa dalle flatulenze ai jingle dei camion dei gelati.