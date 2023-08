Tesla Model Y, nuove lamentele sulle qualità dell'auto: guardate come sporge la portiera

Sta riscontrando un grandissimo successo la Tesla Model Y l'auto più venduta al mondo nel Q1 2023 riscrivendo la storia. Uno score formidabile per un'auto fantastica, ma non è tutto rose e fiori.

Su migliaia di auto prodotte nei vari stabilimenti “Giga”, tenendo conto che Tesla realizza un'auto ogni 40 secondi, capita (ma non dovrebbe succedere), che qualche vettura venga sfornata con dei difetti, ed è il caso della Model Y Long Range che trovate su questa pagina.

L'automobilista che l'ha acquistata ha notato che la guarnizione della portiera fosse disallineata e ciò provocava un rumore mentre l'auto era in movimento. Il difetto è stato riscontrato di fatto subito dopo l'acquisto, mentre il proprietario stava tornando a casa, e sentendo questo rumore eccessivo durante la marcia aveva pensato che fosse rimasto aperto un finestrino.

Ha poi additato il problema al fatto che l'auto fosse elettrica, e che quel rumore venisse amplificato per via della mancanza del suono del propulsore termico. Ma visto che il problema persisteva, due giorni dopo l'automobilista ha deciso di ispezionare la sua nuova vettura, assicurandosi che tutte le portiere si chiudessero correttamente.

A quel punto ha notato il difetto: la modanatura esterna sopra il finestrino del guidatore era visibilmente deformata e non a filo con la carrozzeria. L'utente di Reddit zagman76 ha così voluto pubblicare gli scatti sul social che mostrano chiaramente il difetto di fabbrica.

Il neo proprietario della Tesla ha provato a risolvere da se il problema, invano, in quanto "c'è sicuramente qualcosa che non va". Un utente, notando gli scatti, si è domandato: "Come fa anche a superare l'ispezione", una questione sollevata senza dubbio lecita ma evidentemente qualcosa deve essere sfuggito altrimenti non si spiega.

In ogni caso il proprietario ha contattato il centro assistenza che gli ha fatto sapere che nel giro di breve tempo l'auto verrà sistemata ovviamente senza alcun costo.