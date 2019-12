Tesla Model Y nuovamente avvistata, ma ci sono novità

Secondo alcuni report la Tesla Model Y avrebbe a disposizione un gancio da traino e delle performance di rimorchio eccezionali. Un nuovo avvistamento della vettura nei pressi di un Supercharger potrebbe confermare tutto ciò.

La Model Y è stata rivelata al pubblico parecchi mesi or sono, e i più attenti hanno subito associato ad un ritaglio in plastica sul paraurti posteriore la copertura di un eventuale gancio da traino, similarmente a quanto fatto dalla casa californiana per la Model X. In seguito Franz von Holzhausen, l'uomo a capo del progetto, confermò le eccellenti doti di trascinamento del veicolo.

Adesso un esemplare di Model Y è stato avvistato nei pressi di colonnine Supercharger da Matt Gonzales, che ha pubblicato su Twitter i suoi scatti (visibili in fondo alla pagina). Dalle immagini si nota chiaramente la presenza di un gancio per rimorchio, ad assicurare la capacità di portarsi dietro camper e altro. Questa feature, assieme ai sette posti opzionali nell'abitacolo, renderebbe la Model Y ideale per le famiglie numerose o per coloro che amano i lunghi viaggi.

Di recente il crossover elettrico è stato beccato con dei nuovi cerchi "a turbina", non lasciatevi scappare le immagini. Infine, per concludere, ecco a voi le specifiche e prezzi della Model Y in un confronto con la Ford Mustang Mach-E elettrica.