La Tesla Model Y contro la Mustang Mach-E elettrica: specifiche a confronto

Ora che il nuovo SUV elettrico di Ford ha un nome ufficiale, ovvero Mustang Mach-E, è tempo di paragonare le specifiche tecniche della vettura a un altro SUV-crossover molto atteso: ovviamente pensiamo alla Tesla Model Y di Elon Musk.

Entrambi i crossover, che faranno man bassa del settore Premium, arriveranno sul mercato nel corso del 2020 - almeno negli USA, poiché per vedere la Model Y in Europa sappiamo già che ci vorrà il 2021. Parliamo di veicoli dalle schede tecniche molto simili fra loro, la Mustang Mach-E dovrebbe costare 43.895 dollari di partenza, prezzo molto simile alla Model Y Long Range con motore singolo, che oltreoceano è proposta a 43.700 dollari.

Identico per le due invece il range d'autonomia testato dalla EPA americana: 370 km con una singola carica, anche se in Europa (dove vige il WLTP) dovremmo toccare sicuramente i 400 km con entrambe. Passiamo così all'accelerazione, con la Mustang Mach-E capace di percorrere lo 0-96 km/h in circa 5 secondi, mentre la Model Y si attesta sui 5,9 secondi.

Parlando poi di crossover familiari, è importante anche vedere quanto spazio di carico riescano a offrire: la Ford dovrebbe garantire 1.687 litri di spazio a disposizione, con la Tesla Model Y invece dovremmo essere sui 1.868. Sarà dunque una sfida serrata, con da una parte il prestigio e la tecnologia di Tesla, dall'altra la tradizione e le performance di Ford, chi la spunterà?