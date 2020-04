La Tesla Model Y ha motori più potenti della Model 3: i dati

Il bestseller Model 3 e il nuovo crossover elettrico Model Y condividono il 75% dei loro elementi, è però chiaro come le due vetture siano diverse in più aspetti. Qualcuno ora ha anche scoperto come i motori montati sulla Model Y siano in realtà più potenti della berlina.

La Model Y, lo sappiamo bene, è più alta e più spaziosa della Model 3, è un SUV/Crossover a tutti gli effetti, inoltre monta per la prima volta nella storia di Tesla una pompa di calore per l'inverno e un inedito Radar Heater per garantire il funzionamento di Autopilot anche in condizioni meteo avverse. Ora nuovi test confermano che la Model Y ha anche motori più potenti della Model 3.

Nel mondo reale la berlina ha comunque una spinta in più (come abbiamo visto in questa sfida d'accelerazione fra auto Tesla), grazie al minore peso, i dati però parlano chiaro: DragTimes ha analizzato la potenza di output di una Model 3 Performance e di una Model Y Performance, scoprendo come la berlina abbia 180,5 kW all'anteriore, 255 kW al posteriore, mentre con la Model Y si arriva a 198,5 kW all'anteriore, 270,5 kW al posteriore. In definitiva, la Model 3 più sportiva della gamma offre un output combo di 435,5 kW e 570 CV, mentre la nuova Model Y 469 kW e 623 CV.