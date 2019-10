Tesla Model Y si mostra sul web con delle nuove ruote

Nelle ultime ore nei pressi della fabbrica di Tesla di Fremont, in California, sono state avvistate alcune unità di Tesla Model Y con delle nuove ruote, a qualche giorno dalla pubblicazione dei primi video registrate sulle strade di Palo Alto.

Al momento non sono emerse molte informazioni a riguardo e non è noto se le nuove ruote presenti nelle fotografie abbiano dei cappucci aerodinamici, ed ovviamente da parte della società di Elon Musk non sono emerse informazioni a riguardo.

In molti pongono anche l'accento sul fatto che i prototipi siano stati individuati proprio nei pressi della fabbrica, il che lascia intendere che probabilmente si tratta di unità pronte per i test finali o che necessitano di qualche messa a punto prima del via alla commercializzazione, che dovrebbe avvenire nel 2020, almeno secondo la tabella di marcia.

La produzione del crossover è iniziata ufficialmente lo scorso Ottobre, a seguito dell'approvazione finale da parte dell'amministratore delegato Elon Musk, il quale ha deciso di produrla nello stabilimento di Fremont, che è stato sottoposto ad una serie di interventi di manutenzione per ampliare la capacità produttiva. Lo stesso Musk ha anche promesso che la Model Y rappresenterà una rivoluzione per il settore. La vettura è comunque molto attesa dagli utenti.