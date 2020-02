Tesla Model Y e Model 3 a confronto: profilo e dimensioni delle auto di Elon Musk

Il prossimo mese di marzo Tesla inizierà a consegnare le prime Tesla Model Y al pubblico. Nonostante la vettura di test si sia mostrata più volte nel mondo reale, per tanti utenti è ancora difficile capire le vere differenze con la Model 3 in termini di dimensioni. Con le nuovo foto "di prodotto" siamo in grado di avere un confronto migliore.

Effettivamente le nuove fotografie - messe insieme dall'utente Reddit gundarx - ci permettono di capire meglio le differenze fra la 3 e la Y, che - nonostante condividano il 75% degli elementi - sono effettivamente due macchine completamente diverse. Già sapevamo del retro più alto, molto simile a quello della Model X, ora però siamo in grado di vedere quanto sia più rialzato anche il frontale, che di fatto condivide solo il design dei fari.



Una vettura decisamente più imponente rispetto alla "piccola" Model 3, molto più vicina alla Model X in termini di ingombro - infatti è un crossover da 7 posti a tutti gli effetti. Grazie a un altro foto-confronto siamo in grado di vedere le differenze dei cerchi offerti a listino da Tesla. Ricordiamo a tal proposito che la nuova Tesla Model Y Performance avrà, anche in Italia, i nuovi cerchi a turbina da 21" che dovrebbero aumentare l'efficienza della vettura.