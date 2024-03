La Tesla Model Y è la miglior auto elettrica del 2024: il verdetto di Consumer Reports

Per qualche ora, tutti abbiamo pensato che la Tesla Model Y fosse stata l’auto più venduta al mondo nel 2023, poi però è arrivata Toyota a dire “no”: considerando la Corolla standard e il modello Cross insieme, lo scettro è tornato in Giappone. Ora però arriva un verdetto che Toyota non potrà sovvertire.

Secondo Consumer Reports, la nota rivista statunitense che consiglia cosa è meglio comprare ai cittadini oltreoceano, la Tesla Model Y è a mani basse la migliore auto del 2024. CR non è certo stata morbida con Tesla negli ultimi anni, anzi, ha spesso criticato Autopilot assegnandogli soltanto 61 punti su 100 durante l’assegnazione del miglior assistente alla guida nel 2023 (premio poi andato al Ford BlueCruise). Il riconoscimento di oggi però non riguarda l’azienda di Elon Musk in toto, oppure i suoi servizi nello specifico: CR ha premiato la Model Y come modello in sé.

Tra le motivazioni date da CR, pur condividendo la piattaforma della Model 3 su Model Y si ha molto più spazio a disposizione, utilizzare la vettura è poi molto semplice, anche per chi è alle prime armi con l’elettrico. L’ampia autonomia e l’esperienza solida data dalla rete Supercharger permettono di viaggiare senza problemi. Sempre parafrasando le parole di CR, la Tesla Model Y nelle sue versioni Long Range e Performance ha anche eccellenti prestazioni, con un’accelerazione 0-100 possibile in meno di 5 secondi. CR ha premiato anche il feeling dello sterzo e il basso rollio, oltre ovviamente alla possibilità di aggiornare il software over-the-air e tenere il modello aggiornato.

Consumer Reports considera, insomma, la Tesla Model Y come un’ottima scelta in campo elettrico e gli utenti sembrano concordare, visto che lo scorso anno sono state vendute 1,2 milioni di unità in tutto il mondo. La Tesla Model Y è stata anche l’auto più venduta in Europa nel 2023.