Tesla Model Y messa a dura prova nel freddo estremo, come se la cava?

Dopo avere visto l’incidente della Tesla Model Y con Guida Autonoma attiva, ritorniamo a scoprire la stessa vettura con un nuovo video YouTube completamente dedicato ai test di guida in condizioni di freddo estremo. Come se la cava?

Il filmato pubblicato sul canale Tesla Canuck dura circa nove minuti e mostra un viaggio completo – in timelapse – a bordo della Tesla Model Y, nel tentativo di scoprire quanto siano frequenti i guasti della pompa di calore della vettura elettrica stessa. Lo stesso YouTuber ha infatti evidenziato come il pubblico si sia lamentato ripetutamente di guasti quando la Model Y si trova in contesti con temperature particolarmente rigide. Anzi, sua moglie è stata proprio una delle persone che ha subìto tale guasto durante il test dell’automobile.

Tuttavia, nel test di Tesla Canuck viene dimostrato non solo che la pompa di calore della sua Model Y funziona molto bene a temperature rigide (si parla di circa -27 °C), ma anche che il crossover elettrico offre apparentemente "un’autonomia eccellente”. Nei commenti al video alcuni utenti hanno affermato che i problemi sembrerebbero essere stati risolti in seguito a una serie di aggiornamenti software, anche se non in tutti i casi. Insomma, sembrerebbe esserci una certa incongruenza nei risultati ottenuti dai vari possessori di Tesla Model Y; ciononostante, la prova filmata è del tutto convincente. Che si tratti di un caso isolato?

