Tesla Model Y contro Mercedes-AMG GLS 63: è faccia a faccia tra SUV veloci

Il canale YouTube The Fast Lane Car propone spesso gare d'accelerazione tra autovetture ma, mentre a volte queste esibizioni assumono le forme più bizzarre, in altre occasioni invece mettono ai nastri di partenza veicoli in molti aspetti simili tra loro, come i due SUV prestazionali che potete vedere sfidarsi attraverso il video in alto.

TFL quindi ha disposto l'una di fianco all'altra una Mercedes-AMG GLS 63 e un esemplare di Tesla Model Y Performance. La prima monta un poderoso, a dir poco, propulsore V8 bi-turbo da 4,0 litri erogante ben 612 cavalli di potenza e 850 Nm di coppia, dovuti in parte anche al sistema mild-hybrid da 48 volt che le consente anche uno scatto da 0 a 96 km/h in circa 4 secondi. L'unico problema della GLS 63 è che richiede quasi 100.000 euro in più rispetto al SUV elettrico californiano.

All'angolo opposto c'è la Tesla Model Y Performance, che fa uso di due motori elettrici e di un enorme pacco batterie. Stando a quanto dichiarato dalla compagnia, la vettura può passare da 0 a 96 km/h in appena 3,5 secondi, ma al momento sono ancora in corso vari test per scoprirlo. In Europa purtroppo non è ancora acquistabile, ma se viene selezionata nella variante Performance, porta in dote il pacchetto Performance Upgrades, il quale consiste in un aumento della velocità massima da 217 a 250 km/h, in un set di gomme da 21 pollici, in un sistema frenante di alto livello e in un assetto ribassato.

A ogni modo, per una qualsiasi drag race è sempre un po' più difficile partire bene con un'auto tradizionale rispetto a ottenere lo scatto perfetto con un'auto elettrica. In questo caso però l'abilità del pilota a bordo della AMG è risultata essere davvero ottima, ma ben poco ha potuto il SUV tedesco contro la progressione impressionante della Model Y Performance, la quale ha tagliato il traguardo in un tempo di 12,101 secondi, mentre la GLS G63 ha concluso il quarto di miglio in 13,226 secondi.

A proposito di gare d'accelerazione interessanti, ne abbiamo altre due da sottoporvi. La prima riguarda l'affascinante sfida tra la velocissima Tesla Model S e la portentosa Lucid Air, la quale ha sorpreso tutti con una velocità assolutamente sconvolgente. Infine risulta imperdibile per ogni appassionato di motori il leggendario testa a testa tra una Ferrari F40 e una Ferrari 488 Pista Spider: la differenza è stata meno netta di quanto si potesse pensare, e i launch control moderni fanno un lavoro fondamentale.