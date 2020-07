Tesla Model Y Long Range o Performance? I consumi nel mondo reale

Per vedere le nuove Tesla Model Y in Europa ci vorrà ancora del tempo, Elon Musk vuole infatti costruirle direttamente nella nuova Giga Berlin attualmente in costruzione, nel frattempo però nulla ci vieta di farci un'idea su quale modello acquistare/prenotare. Long range oppure Performance?

Il canale YouTube i1Tesla ha pubblicato un video in cui mette a confronto le prestazioni "nel mondo reale" dei due SUV Crossover elettrici (qui invece 8 SUV Crossover Euro 6 da acquistare col Bonus 2020), che in Italia sono ordinabili rispettivamente a 63.000 euro e 71.000 euro, di partenza ovviamente, con tutta la strumentazione base, in colorazione bianca e senza optional. Ma che differenze ci sono a livello di consumi per chilometro?

Secondo il sito di Tesla, fra le due vetture c'è una differenza generale di 40 km, a favore della Long Range ovviamente, i test di i1Tesla però hanno riportato risultati alquanto "strani": sulla Performance con cerchi da 21 pollici, una configurazione che in teoria dovrebbe consumare di più, sono stati consumati 285 Wh per miglio, 25 kWh per 87,7 miglia, ovvero 141 km, mentre sulla Long Range con cerchi da 19 pollici abbiamo 291 Wh per miglio, 26 kWh per 88,1 miglia, ovvero poco meno di 142 km.

Risultati quasi sovrapponibili, con un consumo quasi maggiore sulla Long Range, cosa che non ci aspettavamo assolutamente. Chiaramente un singolo test non vale a livello scientifico, però può essere un'indicazione... certo chissà cosa si otterrebbe premendo per bene il pedale sulla Performance, che ha uno scatto sicuramente superiore!