Tesla Model Y contro Lamborghini Huracán: il SUV elettrico sfida un toro V10

Le grandi doti di accelerazione delle Tesla sono spesso immortalate sui semafori di trafficate strade urbane, come se la caverà la Model Y messa a confronto con una Lamborghini Huracán? Il canale HyperChange ci aiuta a dissolvere il dubbio filmando una breve gara di accelerazione.

Da una parte la Tesla Model Y, l'esemplare non è la variante Performance, ma durante la gara può comunque usufruire della funzione Acceleration Boost. Dall'altra parte una Lamborghini Huracán, il suo V10 a 90° è capace di sprigionare 610 CV di potenza massima e, parlando di funzioni che aiutano alla partenza, siamo pressoché certi che il guidatore nel video non abbia usato il launch control.

La coppia massima disponibile in qualsiasi istante nelle elettriche è evidente nei primi metri divorati dalla Model Y, la Huracán arranca ma ha la meglio quando la gara si conclude sull'ottavo di miglio (circa 200 metri). Sarebbe interessante rifare la gara con asfalto asciutto e launch control attivato sulla Lambo, per valutare le due vetture alla loro massima potenzialità.

Senza dubbio la gara mette in risalto le brillanti prestazioni della creatura di Elon Musk. Nonostante il peso di 2.003 kg la Model Y è capace di un'accelerazione da 0 a 100 in 5,1 secondi nella versione Long Range e di soli 3,7 secondi nella Performance. Il tutto garantendo lo spazio di un SUV e comodità massima nella guida di tutti i giorni, a patto di non far sedere degli adulti nella terza fila di sedili. La Huracán, da supercar quale è, offre cifre ancora più estreme: la LP610-4 prodotta dal 2014 al 2019, cioè il modello del video, raggiunge i 100 km/h da ferma in soli 3,2 secondi.

Non è la prima volta che la Model Y sfida una Lamborghini, nel luglio 2020 il canale DragTimes ha organizzato una gara tra l'elettrica e una Murciélago.