Tesla Model Y Juniper, rumors sempre più intensi: arriva la prossima estate?

Tesla sa essere molto criptica. Non solo riguardo i propri piani a lungo periodo, ma anche per i prossimi modelli da presentare al mondo. Certo, sappiamo di una futura Tesla Model 2, ma per ora sono solo voci. Seguendo questa scia, sembrerebbe però che il gruppo abbia in serbo una versione rinnovata della Model Y chiamata: Project Juniper.

Sempre seguendo le voci di corridoio, pare anche che questo progetto di restyling sia più che pronto, e che aspetti solo di essere rivelato entro i prossimi mesi. Nuovo design, nuovo abitacolo, nuove sospensioni, insomma un aggiornamento su tutta la linea, anche se non ci aspettiamo uno stravolgimento totale delle carte in tavola.

Tesla Model y è il veicolo più venduto in Europa, nonché una delle soluzioni entry level del mondo di Elon Musk e delle sue "magie". Questo mini crossover elettrico è considerato un approccio low cost al mirabolante mondo di uno dei più celebri imprenditori che questo secolo abbia mai visto. L'attrattività di Tesla Model Y altro non è che un riflesso del branding che Elon Musk è capace di imprimere ad ogni cosa che tocca.

La produzione in serie del Model Y Juniper dovrebbe iniziare in estate del 2024 presso la Gigafactory di Shangai. Questa scelta comporterà dei grossi cambiamenti all'interno della catena di produzione dello stabilimento, a testimonianza del fatto che la nuova Model Y porterà con sé diverse novità che non vediamo l'ora di scoprire.