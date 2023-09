La nuova Tesla Model Y Juniper in colorazione Ultra Rosso e Grigio Stealth: sarà così?

Dopo la presentazione ufficiale della nuova Tesla Model 3, i designer del web si sono scatenati a immaginare un ipotetico restyling del SUV Model Y, il cui modello aggiornato sembrerebbe già in lavorazione.

Stando ai rumor in circolazione, la nuova Tesla Model Y potrebbe avere il nome in codice Progetto Juniper, le notizie in merito al restyling però sono davvero scarse (ricordiamo che la Model 3 è stata chiamata per anni, internamente, Progetto Highland). Si vocifera che la produzione del nuovo SUV potrebbe partire dal mese di ottobre 2024, esattamente un anno dopo il lancio della nuova Model 3, di tempo per immaginare l’aggiornamento dunque ne avremo in abbondanza... A tal proposito oggi vi mostriamo i render dell’utente Twitter/X @LaMianDesign, davvero ben curati e suggestivi.

Come potete ben vedere dalle immagini, la nuova Tesla Model Y Juniper andrebbe ovviamente a guadagnare i nuovi fari di Model 3, sia all’anteriore che al posteriore. L’intero frontale verrebbe leggermente smussato, si metterebbe dunque perfettamente in linea con la berlina appena presentata - ricordiamo del resto che Model 3 e Model Y hanno sempre condiviso il 75% del loro design e della loro struttura. Il designer che ha realizzato questi render ha anche immaginato il SUV nelle nuove colorazioni disponibili su Model 3, ovvero Ultra Rosso e Grigio Stealth. Che ne pensate?