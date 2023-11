Una Tesla Model Y meglio della Jeep Wrangler sulle dune di sabbia, ma c'è il trucco...

Questo video mostra una Tesla Model Y modificata ha svolto dei test su una rampa RTI. Nonostante il peso della Tesla e il posizionamento del pacco batteria a pavimento, la vettura riesce a percorrere la rampa rimanendo relativamente piatta, anche con la ruota anteriore destra sollevata di 60 cm da terra.

In un secondo video, la Tesla Model Y mostra le sue capacità su una grande duna di sabbia, superando facilmente alcune Jeep Wrangler. Grazie alla potenza e coppia superiori del veicolo elettrico, questo riesce ad accelerare sulla duna mentre le Jeep si trovano costrette a fare inversione a metà strada.



Nonostante la Tesla dimostri buone performance su terreni sabbiosi, sottolineiamo che questo non equivale necessariamente a prestazioni da fuoristrada superiori in generale, dove sono altre le caratteristiche a entrare in campo, come l'articolazione delle sospensioni e la flessibilità (attenzione però a non danneggiare la batteria della Model Y, il conto potrebbe essere molto salato se non è in garanzia).



Infatti, sempre nel video, possiamo notare come una Toyota Land Cruiser mostri prestazioni decisamente superiori in molte di queste situazioni di off road (come è giusto che sia). Negli Stati Uniti Tesla Model Y è attualmente venduta a meno del corrispettivo di 30.000 euro (grazie principalmente agli incentivi statali), mentre in Europa continua a macinare record di vendita.