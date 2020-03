Tesla Model Y oppure Jaguar I-Pace: quale crossover elettrico comprare?

Con l'arrivo sul mercato della nuova Tesla Model Y, il crossover Jaguar I-Pace elettrico ha un nuovo, eccellente concorrente. Qualcuno ha dunque pensato di confrontare le due auto, schede tecniche alla mano, per cercare di capire quale sia la scelta migliore per chiunque voglia acquistarne un modello.

Il confronto, e così il video in pagina, si deve a CleanerWatt, canale specializzato in vetture elettriche e non solo. Partiamo dal prezzo. Il video mette a confronto i listini americani, noi invece prenderemo spunto da quelli italiani ovviamente: la Jaguar I-Pace parte da 82.460 euro, mentre la Tesla Model Y Long Range (per ora il modello base in Italia) si può acquistare a partire da 63.000 euro. Una bella differenza, non c'è che dire, anche se Jaguar offre probabilmente degli interni rifiniti meglio, più tradizionali - e basta aggiungere qualche optional alla Y per raggiungere comunque i 70.000 euro.

La I-Pace offre 470 km di autonomia nella sua variante di partenza, mentre la Model Y ne promette 505 (in qualsiasi condizione climatica grazie alla nuova pompa di calore). La Jaguar scatta da 0 a 100 km/h in appena 4,8 secondi, mentre la Model Y impiega 5,1 secondi (Long Range). Parlando di efficienza invece, l'EPA americana vede vincente la Tesla Model Y con un indice MPGe (miglia per gallone) di 121, mentre la I-Pace appena 76.

Significa che alla Tesla bastano 28 kWh per percorrere 160 km, mentre alla Jaguar 44 kWh per lo stesso percorso - e sappiamo quanto le auto di Elon Musk siano irraggiungibili in termini di efficienza. Guardando alle dimensioni, esternamente le due auto sono pressoché similari, all'interno però la Model Y offre più spazio per i bagagli a sedili abbattuti (1925 litri contro 1471). Fra le due quale prendereste?