La prima Tesla Model Y d'Italia, fra problemi e ostacoli: la storia

Quando arriverà la nuova Tesla Model Y in Europa? Beh non molto presto purtroppo, Elon Musk non vuole esportarla dagli USA ma assemblarla direttamente presso la Giga Berlin in costruzione, che non sarà pronta prima della fine del 2021. Qualcuno però sta portando un esemplare nel nostro Paese...

Parliamo di Matteo Valenza, grande amico di Everyeye che - vi anticipiamo - non solo è riuscito a portare l'auto in Italia ma ce l'ha anche fatta "toccare con mano" e fotografare, vedrete tutto settimana prossima alla scadenza dell'embargo (per anticipazioni, seguite Matteo su Instagram oppure me sempre su Instagram, dove trovate una storia dedicata alla Tesla Model Y ancora per qualche ora). Nel frattempo però sul suo canale YouTube trovate la storia di questa particolare Tesla Model Y, importata direttamente dagli USA, con alcuni problemini tecnici al motore posteriore e un connettore di ricarica non adatto ai Supercharger italiani.

Nel video che Matteo Valenza ha pubblicato pochissimi minuti fa trovate la prima parte del viaggio, l'auto infatti è stata ritirata al di là dei nostri confini, in Austria; oltre al problema del connettore, l'unità ha anche un fault al motore posteriore e un problema alle batterie da 12V, tutte cose che soltanto il Tesla Center di Peschiera Borromeo si è preso la responsabilità di ritoccare. Domenica 13 settembre la seconda parte del viaggio. Stay Tuned.