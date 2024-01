La Tesla Model Y con gli incentivi auto 2024 potrebbe costare solo 28.940 euro

Elon Musk ha sorpreso tutti abbassando nella giornata di ieri il prezzo della Tesla Model Y in Italia: ora per acquistarla bastano solo 42.690 euro nella versione base, di fatto lo stesso prezzo della Model 3.

La mossa dell'uomo più ricco al mondo può essere analizzata sotto due punti di vista. Prima di tutto Tesla ha deciso di tagliare il listino della Model Y per fare rientrare la stessa negli incentivi auto 2024 che dovrebbero prevedere un massimo di 13.750 euro di sconto.

Secondariamente, da più parti si parla dell'arrivo della nuova Tesla Model Y, il progetto Juniper, che per molti addetti ai lavori potrebbe essere svelato la prossima estate, così come avvenuto con la Model 3 Highland, di conseguenza l'azienda americana potrebbe aver scontato l'attuale MY di modo da far fuori un po' di inventario in attesa appunto dell'arrivo dell'erede.

Quanto potrebbe costare quindi la nuova Model Y con gli incentivi? Fermo restando che la bozza venga confermata e che nel bonus rientrino anche le auto costruite all'estero, lo sconto massimo arriverebbe fino ai sopracitati 13.750 euro che porterebbero così il listino a 28.940 euro, una cifra che appare quasi clamorosa.

Non bisogna infatti dimenticare che stiamo parlando di un D-SUV con 533 km di autonomia, velocità massima di 217 km/h e 256 cavalli, un'auto che sicuramente non avrà interni premium come le tedesche, ma che può comunque vantare un'ottima tecnologia e soprattutto la rete di Supercharger diffusa in tutta Italia.

Lo sconto massimo si applica nel caso in cui si ha una vettura da rottamare, fino ad Euro 2 e un ISEE al di sotto dei 30mila euro. Senza rottamazione e senza ISEE basso, si otterrebbe un bonus di 6mila euro che porterebbero la Tesla Model Y ad un prezzo di 36.690 euro, comunque interessante tenendo conto che un anno fa di questi tempi l'auto costava 50mila euro (senza incentivi), quindi ben 8mila euro in più. Stiamo parlando di un vero e proprio best buy.