Tesla Model Y si incendia in fase di marcia: il conducente rompe il vetro per uscire

Una nuova Tesla Model Y del 2021 ha preso fuoco in maniera spontanea, o almeno così sembra, in fase di marcia, con il conducente che è rimasto bloccato all'interno e ha dovuto rompere il finestrino per uscire dall'abitacolo.

È quanto è successo lo scorso venerdì a North Vancouver, nella British Columbia. Jamil Jutha stava guidando la sua Tesla Model Y 2021 acquistata appena 8 mesi prima quando sullo schermo centrale del veicolo è apparsa una notifica di errore e l'alimentazione del veicolo è venuta improvvisamente a mancare.

L'abitacolo si è in poco tempo riempito di fumo nero e questo è il racconto che l'uomo ha poi fornito ai vigili del fuoco arrivati sulla scena poco dopo: "Non c'è nessun altro nel veicolo. Per uscire ho dato un calcio al vetro. Tutto aveva smesso di funzionare, al motore non arrivava più corrente, la portiera non si apriva, il vetro non si è aperto elettronicamente così ho pensato di romperlo per uscire all'aperto".

Effettivamente le portiere delle Tesla si aprono in maniera elettronica, anche perché a ogni apertura il vetro viene giù di qualche millimetro per sicurezza, ogni portiera è in ogni caso dotata di un'apertura manuale di emergenza, evidentemente però Jamil Jutha non ne era a conoscenza - magari non ha letto in maniera dettagliata il manuale. Tornando all'accaduto, dopo qualche minuto di fumo l'abitacolo ha preso fuoco in maniera alquanto visibile; fortunatamente i vigili del fuoco erano già sul posto quando è accaduto, sono così riusciti a domare in poco tempo le fiamme. Nessuno si è fatto male ma la Model Y è praticamente da rottamare.



