Tesla Model Y inarrestabile: è l'auto più venduta in Europa a settembre 2023

Secondo i dati preliminari di Dataforce, sembra proprio che la Tesla Model Y di Elon Musk possa diventare l’auto più venduta in Europa nel 2023. Non l’auto elettrica: l’auto in generale.

Stando ad Automotive News Europe, il crossover elettrico americano (prodotto a Berlino e a Shanghai) è stato il modello più popolare d’Europa per 6 mesi su 9 da gennaio a settembre 2023, guadagnando così il primo posto della Top 50 dei veicoli passeggeri più venduti nei primi 9 mesi dell’anno. Tornando a Dataforce, sembra che la Tesla Model Y abbia venduto a settembre 26.370 unità in Europa, con un calo dell’8% rispetto a settembre 2022. Nonostante questo la seconda migliore auto è alquanto distante: parliamo della Peugeot 208 che ha piazzato 21.111 unità. Terza la Renault Clio con 19.731 unità, seguita dalla nuova Volkswagen Golf a 19.317 unità e dalla mitica Dacia Sandero - che sgomita fra i grandi con 18.587 vetture vendute (in Italia solo la Panda vende più della Sandero).

È interessante notare come tutte le auto della Top 5, a esclusione della Model Y che ha perso l’8%, hanno aumentato la loro percentuale di vendita rispetto a settembre 2022; nonostante questo il crossover di Elon Musk è rimasto saldo al primo posto. Altro dato interessante è questo: nella Top 50 complessiva di tutte le auto più vendute in Europa a settembre 2023 c’è solo un’altra Full Electric, ovvero la MG4, 44esima con 7.079 unità. In lista figurano anche la MG ZS, la Fiat 500 e la Volvo XC40 che però hanno anche altre alimentazioni oltre alla Full Electric - e i dati non fanno differenza fra le versioni.

Guardando alla Top 50 dei primi 9 mesi del 2023, la Tesla Model Y è ancora prima con 180.721 unità e una crescita del 125%. La Dacia Sandero è seconda con 166.675 unità, la Volkswagen T-Roc invece è terza con 155.972 vetture. La MG4 è fuori da questa lista, c’è però la Volkswagen ID.4 con 60.301 unità: per lei c’è solo il 42esimo posto. Per la Tesla Model Y dunque si prospetta un 2023 da incorniciare: nel primo trimestre dell’anno è stata l’auto più venduta nel mondo, in Europa invece si è aggiudicata il titolo solo nella prima metà del 2023. Qualora il trend dovesse continuare, il crossover di Elon Musk sarà la vettura più popolare dell’anno in Europa, bisogna però attendere la fine dell’ultimo trimestre.