La Tesla Model Y immaginata come un vero fuoristrada

E se la Model Y avesse le sembianze e le funzionalità di un vero fuoristrada? Non fraintendeteci, il crossover di Tesla ha la sua modalità off-road e dovrebbe offrire buone prestazioni in diversi scenari. Ma c'è chi si è chiesto se si potesse osare un pochino di più e creare, in altre parole, quel genere di veicolo corazzato che non teme nulla.

Ci ha pensato InsideEVS e il risultato è decisamente notevole. Tanto per iniziare la Model Y riceve una degna protezione sul muso, grazie ad una Bull Bar da vero fuoristrada. Se si vuole impegnare il veicolo in una vera sfida contro la natura è il minimo: così il crossover blinda radiatore e carrozzeria nel caso di urti frontali.

Protezioni in acciaio anche sui lati, mentre sul tetto fa la sua comparsa un portabagagli rinforzato con tanto di faretti accessori.

Ovviamente il passo successivo è quello di alzare l'auto da terra il più possibile, e in questo danno un deciso aiuto anche le enormi ruote da sterrato. Tocco di classe? Un bel verde militareggiante che forse è il caso che Tesla inizi ad offrire tra le opzioni ufficiali; ma questo è un tasto dolente per Tesla, che già in passato aveva ridotto, più che aumentato, le opzioni di personalizzazione. C'è da dire che erano altri tempi e ora la produzione del brand ha preso una decisa accelerata, come testimonia proprio l'anticipo nelle tempistiche di consegna della Model Y, un traguardo importantissimo per la casa automobilistica di Elon Musk.