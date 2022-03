Tesla Model Y contro Hyundai IONIQ 5: qual è più veloce?

Mentre attendiamo l'imminente arrivo della Tesla Model Y Standard Range Plus il canale YouTube Gjeebs ha voluto mettere l'una contro l'altra una Hyundai IONIQ 5 e l'attuale Tesla Model Y per individuare il modello più veloce sul dritto.

Fin dalla loro nascita abbiamo scoperto che, in accelerazione, le auto completamente elettriche sono più efficaci di quelle dotate di motore tradizionale. Nonostante le prime siano sfavorita da una massa generalmente maggiore riescono, grazie all'erogazione istantanea e continua della coppia a bruciare il via con una rapidità impressionante.

Di certo tutte le versioni di Model Y e Ioniq 5 garantiscono una bella spinta, ma nel video in alto si è voluto calcolare con precisione lo scatto da 0 a 96 km/h. Sulla carta la Model Y Long Range impiega 4,8 per arrivare a tale velocità, mentre con la variante performance il conducente può ottenerla in 3,5 secondi. D'altro canto la Ioniq 5 con la batteria più grossa e la trazione posteriore necessita di 7,4 secondi per superare i 96 km/h, tuttavia la configurazione all-wheel drive permette di scendere a 5,2 secondi.



È facile capire che il crossover californiano sia più prestante in accelerazione, ma per Gjeebs non è detto che la prova effettiva sulle strade pubbliche non possa fornire numeri diversi da quelli ufficiali. In effetti la Hyundai IONIQ 5 più performante ha completato lo scatto da 0 a 96 km/h in soli 4,75 secondi con modalità Sport attiva: una misurazione che può mettere in imbarazzo le supercar di appena due generazioni fa.



