Tesla Model Y con Guida Autonoma attiva sbatte contro palo: primo incidente per FSD?

Se a volte la Guida Autonoma Tesla fa manovre incredibili sorprendendo chiunque vi assista, altre invece sorprende per i motivi sbagliati. L’ultimo filmato registrato e pubblicato in rete al riguardo vede una Tesla Model Y fare un incidente con un palo mentre alla guida c’è la ultima FSD Beta.

A pubblicare questo video su YouTube è stato AI Addict, canale che da tempo analizza il comportamento dell’AI in vari contesti. A bordo della sua Tesla Model Y con Full Self Driving Beta 10.10 installata, ovverosia l’ultima versione della Guida Autonoma firmata Tesla, la giornata sembrava procedere tranquillamente per le strade cittadine di San Jose, California.

Tuttavia, in quello che potrebbe essere il primo incidente registrato con FSD Beta, in seguito a una svolta (verso i 3 minuti e 28 secondi) è andata a sbattere contro un palo che protegge la pista ciclabile. Come potrete vedere, fortunatamente si tratta di un lieve incidente che ha causato solo un piccolo danno alla vernice, ma è a tutti gli effetti uno schianto contro un oggetto.

Giusto mentre Elon Musk si sta vantando dell’assenza di incidenti a oltre un anno dall'inizio del programma beta per la Guida Autonoma, ecco che capita lo scontro “numero uno” di quella che si spera possa essere una lista molto corta.

