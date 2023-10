La Tesla Model Y con le gomme da offroad è una delle auto più belle che vedrete oggi

Unplugged Performance ha messo a punto un set di gomme (e cerchi) per la Tesla Model Y, l'auto più venduta in Europa, pensati per il fuoristrada. Si chiamano UP-03 Beadlock, e hanno un diametro di ben 18 pollici.

Queste ruote hanno la particolarità di avere il tallone bloccato, che contribuisce a mantenere la ruota e il pneumatico in posizione sicura soprattutto in virtù dell'alta coppia dell'auto. Ricordiamo che Tesla ha recentemente aggiornato la Model Y a sorpresa.

I proprietari di Tesla Model Y possono ottenere questa configurazione di ruote al prezzo di circa 1050 euro ciascuna (sono vendute singolarmente). Le UP-03 migliorano notevolmente le capacità di fuoristrada, massimizzando l'aderenza. La funzionalità di bloccaggio del tallone consente inoltre di ridurre la pressione dei pneumatici fino a 5 psi, aumentando così la superficie di contatto. Queste ruote sono realizzate in alluminio forgiato di qualità aerospaziale per garantire la massima resistenza.

Ben Schaffer, CEO di Unplugged Performance, ha commentato: "Siamo entusiasti di presentare le nostre ruote Beadlock UP-03, che rappresentano una combinazione perfetta di design ed efficienza, valori fondamentali che caratterizzano Unplugged Performance. Queste ruote testimoniano il nostro impegno a supportare appieno la cultura dell'off-road e dell'overlanding senza compromessi. Con l'avvicinarsi del lancio del tanto atteso Cybertruck, queste ruote offrono solo un assaggio di ciò che ci riserva il futuro"