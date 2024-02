Tesla Model Y, in Germania i listini prezzi tornano a salire: a rischio anche l'Italia?

In Germania, orami, il ricordo delle auto elettriche a basso prezzo sembra essere un ricordo: Tesla model Y, l'auto più venduta in Europa (soprattutto in Germania) pare aver particolarmente risentito delle fine degli incentivi fiscali.

Ma non sono stati solo gli incentivi a determinare un crollo delle vendite: solo poche settimane fa, la possibilità di acquistare una Model Y con uno sconto fino a 5.000 euro era un'opportunità molto allettante, nonché un'opportunità offerta dalla stessa Tesla. Tuttavia, questa condizione è cambiato improvvisamente, con alcune varianti che hanno ripristinato i livelli di prezzo precedenti. Inizialmente, avevamo ipotizzato che Tesla avesse una giacenza molto alta di Model Y, e che quindi la offrisse in forte sconto per liberarsene a causa del lancio del restyling previsto per il prossimo anno con nome in codice "Jupiter".

In buona sostanza: Tesla ha svelato i nuovi prezzi della Tesla Model Y alla fine di gennaio 2024, tagliando fino a 5.000 euro dal prezzo originario. Ma ora, quei prezzi sono stati ritoccati di nuovo. Per un breve periodo, il modello base della vettura poteva essere acquistato a partire da 42.990 euro. Tuttavia, questo prezzo è stato rialzato a 44.990 euro, riportandolo ai livelli precedenti rispetto allo sconto.

Per quanto riguarda la Tesla Model 3, i prezzi sono rimasti stabili nonostante le fluttuazioni. Il modello base parte da 42.990 euro, mentre la Model 3 con la massima autonomia (fino a 629 chilometri) è disponibile a partire da 51.990 euro. Una buona notizia (più una consolazione) per i potenziali acquirenti sia della Model Y che della Model 3 è la rapidità delle consegne. Secondo il produttore, il SUV sarà disponibile entro due o tre settimane dall'ordine, mentre la berlina sarà consegnata entro due o cinque settimane.

Per chi vuole esagerare, la versione base della berlina di lusso, Model S, rilanciata nel 2021, è disponibile a partire da 94.990 euro, rispetto ai 102.990 euro precedenti, garantendo uno sconto di almeno 8.000 euro. La versione Plaid, top di gamma, è disponibile a partire da 109.990 euro, invece dei 127.990 euro originari.