Tesla Model Y in fuga dalla polizia... rispettando i limiti di velocità

Circa una settimana fa, un guidatore al volante di una Tesla Model Y bianca è stato coinvolto in un inseguimento da parte della polizia nell'Orange County, in California. L'inseguimento è terminato con almeno due pneumatici della vettura elettrica distrutti, cerchioni danneggiati e danni all'ego del conducente.

Il video trasmesso in diretta sul canale YouTube ufficiale di ABC7 mostra l'inseguimento che è iniziato dopo il tramonto sulla California State Route 91. La polizia ha iniziato a seguire il veicolo dopo aver notato una violazione della corsia del carpool. L'autista della Tesla ha tentato di sfuggire e l'inseguimento si è sviluppato lungo la CA-91 in direzione est. Nonostante la vettura elettrica abbia raggiunto velocità di oltre 110 km/h, non ha mai superato la soglia dei 130 km/h durante la fuga.



La California Highway Patrol ha utilizzato diversi veicoli da inseguimento, ricorrendo, alla fine, a una striscia chiodata per forare almeno due pneumatici del lato sinistro della vettura. I pneumatici hanno iniziato a staccarsi dai cerchioni, costringendo il veicolo a rallentare e fermarsi. L'autista è uscito dall'auto e si è avvicinato agli agenti di polizia, agitando le mani e sembrando agitato. Uno degli agenti lo ha affrontato, mettendo fine all'inseguimento.



Nota quasi beffarda, riguarda il fatto che la polizia americana (in alcuni stati) sta pensando di introdurre proprio delle Model Y come auto di servizio, dal momento che offrono una serie di vantaggi per la guida di pattuglia nelle città.



Non è la prima volta, e non sarà l'ultima, che strani inseguimenti di questo tipo fanno notizia dalle nostre parti (dove senza dubbio è più raro assistere a un fuggitivo che rispetta i limiti di velocità) tuttavia la dinamica di questa bizzarra vicenda non sarà mai paragonabile a quando un uomo cercò di sfuggire alle autorità con un trattore.