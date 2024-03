Tesla Model Y, in Francia arriva la versione 'van' a due posti: ecco cosa cambia

La Tesla Model Y è stata, ed è tuttora, un modello chiave per Elon Musk, capace di superare in poco tempo la Model 3 in termini di vendite grazie al maggiore spazio di bordo. Come se lo spazio stock non bastasse, Tesla France ha ideato una versione “van”.

Ad annunciare la particolare versione è stato Clément Maguet, Senior Account Manager di Tesla in Francia, ma di cosa parliamo esattamente? Di una Tesla Model Y a soli due posti, capace dunque di sacrificare la seconda fila di sedili per avere uno spazio di carico superiore. La variante Long Range di questa particolare Model Y Van promette fino a 565 km di range secondo lo standard WLTP, 30 km in più della versione standard per via del peso che si va a recuperare dalla rimozione della seconda fila di sedili; peso che poi viene recuperato con gli interessi con il vano di carico pieno, a vuoto però Tesla promette 565 km di autonomia.

Ma arriviamo al dato che più state aspettando, quanto spazio di carico abbiamo a disposizione? Ben 2.158 litri, un van a tutti gli effetti. Al momento la vettura non è ancora disponibile all’acquisto, Tesla France ha però ideato un tour per tutto il Paese per mostrare la variante e - pensiamo noi - raccogliere le prime prenotazioni. Maguet, sul suo account LinkedIn, ha scritto che per avere maggiori informazioni è possibile contattare telefonicamente un referente B2B oppure inviare una richiesta sul sito francese di Tesla. L’idea non è affatto male e speriamo che Tesla la proponga anche in Italia, ovviamente rimarremo con le antenne dritte, in caso di debutto italiano vi terremo aggiornati.