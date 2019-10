La Tesla Model Y fotografata con i nuovi cerchi Aero Power Sports in California

Dopo diversi mesi di silenzio assoluto, durante i quali Tesla ha concentrato tutte le sue forze per raggiungere due trimestri da record, finalmente iniziano ad arrivare novità importanti per la nuova Tesla Model Y.

In questo articolo abbiamo raccolto tutto ciò che sappiamo sul nuovo crossover di Elon Musk e soci, nelle ultime ore però abbiamo visto diverse immagini “rubate” con protagonista la Model Y con nuovi cerchi, ancora inediti nella line-up occidentale. Oggi abbiamo un altro indizio in questo senso, con una Model Y di colore grigio metallizzato (nello specifico Midnight Silver Metallic) con a bordo quelli che dovrebbero essere i nuovi cerchi Aero “Power Sports”, attualmente disponibili soltanto sulle Model 3 Performance prodotte in Cina.



L’auto in questione invece è stata fotografata in California, sulla Highway 680 vicino Fremont - proprio dove Tesla ha il suo stabilimento principale negli USA. Significa che vedremo i nuovi cerchi anche sulle vetture esportate in Europa? Sicuramente si, anche se non sappiamo quando... la questione cerchi è molto delicata poiché la loro forma e dimensione può aumentare o diminuire i consumi dell’auto, dunque la sua autonomia finale. Sarà interessante vedere di quali performance sarà capace questo nuovo modello, anche perché sulla carta la Model Y - più pesante della Model 3 - sembra avere meno autonomia della berlina.