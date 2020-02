Tesla Model Y contro Ford Mustang Mach-E: cosa comprare? Il video confronto

Passata la sbronza da Tesla Cybertruck, che comunque arriverà sulle strade a fine 2021/inizio 2022, negli USA è già febbre da crossover elettrico. Cosa scegliere in questo 2020, Tesla Model Y o Ford Mustang Mach-E?

CleanerWatt ha pubblicato un video su YouTube nel quale mette a confronto le due vetture elettriche, che saranno certamente due best seller dei prossimi mesi. La Mustang Mach-E che arriverà a fine 2020 sarà la variante Premium, con un prezzo di partenza di 50.600 dollari e con 370 km di autonomia stimata secondo l'EPA americana. A listino ci sarà anche una versione più economica chiamata Select che ha però la medesima autonomia della sorella più costosa (ma arriverà nel 2021).

Guardando alla Tesla Model Y Long Range AWD, si parte subito da 52.990 dollari (in Italia 63.000 euro) con 505 km di autonomia promessa (e testata dall'EPA). Solo successivamente arriverà la Standard RWD con 370 km a un prezzo inferiore. In termini di convenienza, guardando in generale a grandezza della batteria ed efficienza, la Model Y vince largamente sulla rivale, inoltre la Mach-E Select NON ha rispetto alla Model Y il tetto panoramico, i cerchi da 19" (li ha da 18"), non ha sedili riscaldati, carica a 115 kW contro 170 kW.

Secondo CleanerWatt, che ha fatto un confronto molto dettagliato che vi consigliamo di vedere, per la Tesla Model Y è un cappotto totale, un 6 a 0 secco per quanto riguarda il valore, le performance, l'autonomia e l'efficienza, la tecnologia, lo spazio a disposizione e la velocità di carica.