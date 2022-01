Tesla Model Y evita l'incidente in modo pazzesco: un test dell'alce nel mondo reale

Il test dell'alce consiste nel ricreare condizioni in cui un grosso animale invade la carreggiata e il conducente è costretto prima ad evitarlo entrando nella corsia opposta e poi a rientrare nella propria nel modo più veloce e stabile possibile.

Ovviamente queste prove vengono eseguite in condizioni di sicurezza affidandosi a coni stradali, ma a quanto pare il proprietario di una Tesla Model Y ha dovuto eseguirla in modo alquanto brutale: il video postato su Twitter dall'utente Ray4Tesla e visibile in fondo a questa pagina evidenzia infatti un episodio assurdo.

Al quarto secondo della clip un SUV di colore bianco invade la corsia della vettura elettrica californiana, la quale ha dovuto scartare immediatamente verso destra e, data la velocità non propriamente bassa, la manovra ha richiesto all'automobilista di spostarsi sulla parte opposta della carreggiata, occupata però da un autobus quasi fermo.

All'atto pratico la Model Y ha dovuto prima rallentare, poi buttarsi a destra e infine rapidamente a sinistra per scongiurare un ulteriore ostacolo. D'altra parte non sorprende che la EV si sia comportata così bene, dato che nel test dell'alce che ha svolto dalla Model Y alcuni mesi fa si è concluso alla perfezione nonostante una velocità in entrata di ben 83 km/h.



Nel frattempo i clienti europei stanno avendo ancora qualche difficoltà a mettere le mani sulla macchina, ma Tesla Giga Berlin produce già la Model Y in attesa dei permessi del governo tedesco: una volta sbloccata la situazione, gli esemplari invaderanno l'Europa.