La Tesla Model Y è l'elettrica più venduta ad agosto in Europa: la Top 10

Dopo il boom del 2021, sembra che il mercato elettrico in Italia si sia arrestato nell'anno corrente: nei primi sei mesi del 2022 si è registrato un calo del 17% delle vetture 100% elettriche, almeno nel nostro Paese. Com'è andata invece in Europa?

Tutto sommato, i dati di agosto 2022 nel vecchio continente sono positivi: non c'è stata una grande crescita ma neppure un segno meno, siamo infatti a +2%. Sono state registrate 159.720 nuove auto Plug-in (BEV + PHEV), con il market share salito al 21%. Le auto elettriche alimentate soltanto da batteria sono cresciute del 12%, mentre sono in caduta libera le auto Plug-in Hybrid, in perdita del 10% ad agosto.

Andando nel dettaglio, abbiamo circa 99.000 auto totalmente elettriche al 13% di market share e circa 61.000 vetture Plug-in Hybrid all'8% di market share. In totale, lo ripetiamo, siamo a 159.720 auto elettrificate (dotate di presa di corrente) al 21% di market share. Dall'inizio dell'anno in Europa sono state immatricolate 1,4 milioni di auto elettrificate, il che equivale al 20% di market share. Le BEV sono state circa 870.000 al 12% di market share, mentre le PHEV sono state 580.000 all'8% di market share. Il totale dettagliato è stato di 1.442.876 vetture.

Scopriamo ora i modelli più venduti. Dopo aver ceduto il passo per un po' di tempo, la Tesla Model Y è tornata a essere la regina del mercato europeo con 7.011 unità nel mese di agosto (proviamo la nuova Tesla Model Y costruita a Berlino). La Volkswagen ID.4 è seconda con 5.796 unità, mentre la Skoda ENYAQ iV è terza con 4.669 vetture. Scoprite in basso la Top 10 completa di agosto 2022.

Tesla Model Y - 7.011 Volkswagen ID.4 - 5.796 Skoda Enyaq iV - 4.669 Fiat 500 electric - 4.032 Dacia Spring - 3.784 Volkswagen ID.3 - 3.694 Ford Kuga PHEV - 3.504 Tesla Model 3 - 2.938 Cupra Born - 2.851 Audi Q4 e-tron - 2.839

Dall'inizio dell'anno invece le tre auto elettriche più vendute sono state la Tesla Model Y, la Tesla Model 3 e infine Nuova Fiat 500, seguita da Volkswagen ID.4 e Skoda ENYAQ iV.

Tesla Model Y - 53.997 Tesla Model 3 - 43.575 Fiat 500 electric - 42.225 Volkswagen ID.4 - 34.467 Skoda Enyaq iV - 31.578 Peugeot e-208 - 29.401 Ford Kuga PHEV - 27.629 Dacia Spring - 26.659 Hyundai Kona Electric - 26.378 Kia Niro EV (e-Niro) - 25.899

Guardando ai migliori brand automotive nei primi 6 mesi dell'anno,, inseguita da Mercedes-Benz a +8,2%, Volkswagen a +7,4%, Tesla a +6,7%, Kia a +6,3%, Audi a +5,8% e Peugeot a +5,6%. Sul fronte dei grandi gruppi, Volkswagen Group è in testa, inseguito da Stellantis, Hyundai Motor Group, BMW Group, Mercedes Group, Renault-Nissan-Mitsubishi e Tesla.