Quanto è grande la Tesla Model Y? Eccola accanto ad altre auto in un video

La Tesla Model Y è certamente uno dei modelli elettrici del 2020 più attesi. Per il 75% delle sue linee riprende quelle della Model 3, ormai un best seller assoluto negli USA come in Europa. Ma in termini di dimensioni qual è la vera differenza fra le due auto?

Ce lo mostra un nuovo video comparso su YouTube, che vede una Model Y nella colorazione Midnight Silver di test aggirarsi su un’autostrada americana. Questo ha permesso a chi ha girato il filmato di mostrare al pubblico il muscoloso retro della vettura in relazione ad altre vetture in circolazione in quel preciso momento, abbiamo così una chiara idea di come la Model Y sia essenzialmente più mastodontica della Model 3 vista da dietro.

Non solo, vediamo il nuovo crossover di Elon Musk accanto a una BMW X5, a un SUV Mazda, a diverse berline, a un pickup Ford e un Jeep Commander. Per avere un’idea più chiara, mandate pure il video in pagina in Play. Effettivamente si tratta di un “reperto” alquanto raro, poiché è difficile vedere una Model Y aggirarsi su strade pubbliche di questi tempi. Certo il posteriore dell’auto è già stato preso di mira da qualche scettico, come un importante manager di GM, che lo ha definito “orribile”. Sarà comunque il pubblico a decretare il successo (o meno) del modello il prossimo anno.