Tesla Model Y duplica le vendite in US ed è l'auto più venduta dopo Ford F-150

Giorni fa abbiamo scoperto che le vendite dei veicoli plug-in si sono impennate a livello globale nel mese di aprile 2023, ma guardando più nello specifico si nota che c’è sempre un’auto che svetta su tutte le altre, ed è la Tesla Model Y, che nei primi quattro mesi di questo anno ha registrato numeri incredibili oltreoceano.

I dati redatti da Experian e riportati da Automotive News dicono che la Tesla Model Y ha duplicato le sue vendite rispetto allo scorso anno nel periodo che va da gennaio ad aprile 2023, con un totale di 127.541 unità vendute che fanno della Model Y il secondo veicolo più venduto in assoluto negli Stati Uniti, secondo soltanto alla Ford F-150, che svetta con circa 240.000 unità vendute.

E in un mercato come quello americano non è un dato da sottovalutare, anche in relazione al fatto che si tratta di una vettura con powertrain elettrico che adesso è capace di “affossare” quei modelli che hanno sempre dominato oltreoceano, come Honda Civic e Accord, Toyota Camry o Nissan Rogue.

Ma le vendite totali del brand Tesla nel periodo indicato sopra sono ben superiori, con un totale di 211.842 veicoli, con la Model Y che si prende più del 50% del totale, seguita da Model 3 con 72.259 unità, da Model X con 8.216 unità e Model S con 3.826 vetture. Va precisato però che, nonostante i numeri notevoli registrati da Tesla, le vendite delle auto BEV negli US occupano ancora soltanto il 7% delle vendite totali.

Intanto però, abbiamo scoperto che il segmento dei SUV comincia a scricchiolare perché l'elettrico sta riportando in auge le berline.