La Tesla Model Y diventerà la EV più venduta al mondo? In Cina ha superato la Model 3

Già un bel po' di tempo prima della sua commercializzazione, il CEO di Tesla Elon Musk affermò che la Model Y avrebbe superato la Model 3 per divenire il modello proprietario più venduto in assoluto. Musk però non si fermò a questo, bensì si spinse oltre prevedendo che il crossover avrebbe battuto le vendite combinate di Model S, Model 3 e Model Y.

Per il momento i numeri non gli stanno ancora dando ragione, ma effettivamente dobbiamo dire che le preferenze dei consumatori tendono proprio nella direzione da lui annunciata. In Cina infatti la Chinese Passenger Car Association (CPCA) ha condiviso degli interessanti numeri inerenti il mese di maggio: la Model Y ha, con 12.728 esemplari venduti, scalzato la Model 3 ferma a 9.208 unità.

Qualcuno potrebbe controbattere dicendo che il mercato cinese non rappresenti i consumatori di tutto il mondo, ma d'altra parte aspira di certo a diventare quello più importante in assoluto, con percentuali di crescita nettamente superiori a quelle registrate negli Stati Uniti. La spinta del governo in tal senso, nonché il rapido cambio di paradigma nella mente dei consumatori cinesi, ha fatto sì che il Paese orientale sia già in testa per numero assoluto di veicoli leggeri plug-in venduti nel corso del 2020, con l'Europa in seconda posizione e gli Stati Uniti in terza.



A ogni modo, tornando ai dati sulla Model 3, c'è anche da ribadire che a maggio lo stabilimento locale di Shanghai ha esportato molti più esemplari del solito. Secondo un report della CPCA, Giga Shanghai ha inviato all'estero un totale di 11.527 veicoli. La destinazione di queste EV è nota: principalmente Europa, ma anche Australia e altri territori. Insomma, a quanto pare l'offerta non riesce a tenere pienamente il passo con la domanda, ed è molto probabile che in altre condizioni la berlina californiana avrebbe fatto leggermente meglio.



Comunque stiano le cose, col passare del tempo l'analisi di Elon Musk converge sempre di più con la realtà, con la Tesla Model Y che ad aprile aveva già assunto il ruolo di secondo modello completamente elettrico più venduto a livello globale.



Nel frattempo il brand di Fremont si sta preparando al debutto della fenomenale Tesla Model S Plaid con tanto di possibili sorprese: ecco un veicolo verniciato in Deep Crimson Red. Coloro i quali si erano invece lasciati affascinare dall'assurda Model S Plaid+ resteranno delusi: Elon Musk ha annullato la commercializzazione della berlina con 840 km di autonomia.