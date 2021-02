La Tesla Model Y è disponibile anche in Italia, ecco le date delle prime consegne

Il configuratore della Tesla Model Y è finalmente disponibile in via ufficiale anche in Italia, e questo è dovuto al rapido avanzamento dei lavori presso lo stabilimento Gigafactory di Berlino.

Dovete sapere che i cittadini europei potranno acquistare soltanto le Tesla Model Y prodotte localmente, e fino a quando l'impianto tedesco non comincerà a sfornare vetture bisognerà attendere. Adesso però arrivano ottime notizie per tutti gli automobilisti interessati al crossover elettrico californiano, perché il via alla produzione dovrebbe arrivare verso la metà del 2021.

In base alle informazioni condivise recentemente dal CEO di Tesla, Elon Musk, sappiamo che ormai a Berlino tutto procede alla perfezione, e che gli intoppi sottoposti all'attenzione della compagnia alcuni mesi fa sono già alle spalle. Per aprire e chiudere una breve parentesi, Musk ha affermato persino che lo stabilimento sarà ricoperto di graffiti.



Tornando al nocciolo della questione, veniamo subito a specifiche tecniche, optional e prezzi. In Italia, escludendo le personalizzazioni e le aggiunte, la Model Y parte da 63.000 euro per la variante Long Range e arriva a 71.000 nel caso in cui si scelga la versione Performance. La prima garantisce 505 chilometri di autonomia per singola carica in ciclo WLTP, scatta da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi e arriva a 217 km/h di velocità massima. La seconda invece offre 480 chilometri di range, scatta da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e tocca i 241 km/h. In ogni caso gli acquirenti riceveranno una BEV performante, spaziosa e piuttosto generosa in merito ai lunghi spostamenti.



Riguardo gli optional la versione Long Range viene consegnata con cerchi Gemini Wheels da 19 pollici, con il gancio di traino che richiede ulteriori 1.050 euro e con la configurazione a sette posti che necessita di ulteriori 3200 euro. Se invece la scelta dovesse ricadere sulla Model Y Performance saranno di serie i cerchi Uberturbine Wheels da ben 21 pollici, mentre gancio di traino e sette posti restano opzionali.



A coloro i quali fossero seriamente interessati all'acquisto consigliamo di dare un'occhiata diretta al configuratore, ma per avviarci a chiudere vi rimandiamo al primo sguardo circa la Model Y a sette posti: ecco il video condiviso su YouTube da Electrek. In ultimo, per non allontanarci dal brand di Fremont, ci teniamo a mostrarvi il faccia a faccia fra Elon Musk e Sandy Munro: il CEO della casa californiana risponde alle critiche sulla Model 3.