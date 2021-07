La Tesla Model Y è finalmente disponibile in Italia: consegne a partire da agosto

L’ultimo comunicato stampa di Tesla annuncia l’arrivo di Tesla Model Y sul suolo europeo, compreso il bel paese, e il SUV sarà in consegna a partire da agosto. Per il momento sarà disponibile soltanto la versione Lond Rage AWD, e verrà consegnata a coloro che fecero il pre-ordine dell’auto con consegna stimata nel 2021.

Chi ha fatto il pre-ordine dovrà comunque confermarlo andando sul sito del Tesla Design Studio, ossia il nuovo configuratore online della casa di Palo Alto, all’interno del quale potranno finalizzare l’ordine. Così facendo Mr. Musk è riuscito a mantenere la promessa sulle tempistiche di debutto dell’auto in Europa,

Vi ricordiamo che la versione Long Range AWD della Tesla Model Y monta due motori elettrici su per ogni asse della vettura, che permettono un’autonomia stimata di circa 500 km, con una potenza di 350 CV che la spingono fino ai 100 km/h in 5,1 secondi, con una velocità massima di 217 km/h.

Nel nostro mercato, il SUV avrà un prezzo di partenza di 60.990 euro, ma in listino è già presente la versione Performance, più potente e costosa, con un prezzo di 68.990 euro e consegna prevista per il 2022. La versione più pepata offre un’autonomia leggermente inferiore di 480 km, ma la potenza sale a 490 CV, con uno 0-100 km/h in 3,7 secondi e 241 km/h di velocità massima.

Le Model Y destinate al mercato italiano dovevano arrivare dalla Gigafactory di Berlino, ma a causa dei ritardi nell'apertura della fabbrica, Tesla ha cambiato i suoi piani, e probabilmente i modelli in consegna il prossimo mese arriveranno direttamente dagli Stati Uniti.