Tesla Model Y, il crossover elettrico affronta le campagne in Guida Autonoma

Tesla sta affrontando una sfida non da poco nel tentativo di rendere perfetta la sua Guida Autonoma Completa e, se da una parte bisogna ammettere che sono stati fatti dei progressi senza alcun dubbio notevoli, dall'altra la strada da percorrere è ancora lunga.

Il sistema basato su un enorme numero di sensori e sull'intelligenza artificiale si comporta molto bene su strade larghe e non molto trafficate, ma quando c'è da interagire con un gran numero di veicoli terzi oppure da gestire situazioni particolari come quelle del test di alcuni giorni fa in Vietnam, la situazione diventa tutt'altro che ottimale.

Ad oggi però la Guida Autonoma Completa è comunque alquanto pulita, e il video in alto caricato su YouTube da EV Dave lo dimostra chiaramente. Dave è salito a bordo di una Model Y con l'Autopilot abilitato per gettarsi in mezzo alle strade di campagna e, fatta eccezione per una svolta a destra leggermente troppo larga, tutto è filato per il verso giusto.

Il veicolo ha avuto un momento di titubanza nell'approcciare un incrocio dove, sfruttando la precedenza, avrebbe potuto proseguire tranquillamente. La macchina ha invece preferito rallentare fino a fermarsi, ma Dave ha dato una spintarella al pedale dell'accelerazione e la Model Y lo ha assecondato. In questi casi è meglio un approccio più prudente rispetto a un sistema autonomo il quale possa spaventare i passeggeri. In linea di massima Dave non ha mai disattivato la Guida Autonoma Completa durante il viaggio, né preso personalmente il controllo della vettura, per cui propendiamo per promuoverla quasi a pieni voti.

Nel frattempo Elon Musk, il noto CEO del brand di Fremont, ha già annunciato l'imminente arrivo dell'aggiornamento V9.0 per la Beta della Guida Autonoma Completa: secondo Musk si tratterà di un miglioramento notevole.