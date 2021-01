Tesla Model Y a cinque stelle nel crash test: ecco il video

La Tesla Model Y ha appena ottenuto il massimo dei voti dopo esser stata sottoposta al test sulla sicurezza di NHTSA. Il video in alto è piuttosto chiaro nel merito e, dati i risultati degli altri modelli della casa automobilistica californiana, quanto appurato non ci sorprende affatto.

Tesla è conosciuta da moltissimi per essere un brand automobilistico il quale si focalizza sul futuro della mobilità garantendo un'offerta prestazionale e divertente, ma è oramai risaputo che in termini di sicurezza il marchio di Fremont si pone ai vertici del settore.

Prima della Model Y, sua Model S che Model X avevano già ottenuto cinque stelle nei ratings, con probabilità di subire ferite gravi in caso di incidente estremamente basse. Lo stesso discorso lo si può senza alcun dubbio applicare anche alla Model 3: il modello ricevette cinque stelle in tutte le categorie con la più bassa probabilità in assoluto di subire ferite in seguito a incidenti stradali. Il nuovo crossover elettrico di Elon Musk (adesso è l'uomo più ricco al mondo) non stupisce dunque, ma siamo comunque curiosi di assistere ai test svolti da altri enti come l'Euro NCAP o l'IIHS.

Prima di lasciarvi vogliamo rimandarvi ad altre due interessanti notizie sul produttore di Fremont. La prima concerne la messa in cantiere di un nuovo modello da sviluppare e produrre in Cina: Tesla sta assumendo designer con grande esperienza nel settore e "gusti orientali". L'ultima invece concerne i nuovi esemplari di Tesla Model Y: da oggi in poi verranno costruiti con il rivoluzionario sistema "Megacast".