Una Tesla Model Y catturata mentre traina... un gigantesco rimorchio

Di "bravate", nel mondo dell'automotive, ne vediamo tutti i giorni. Vuoi per un mezzo matto che carica un toro in auto, vuoi per qualche incidente con circostanze a dir poco spassose e singolari. Solo guardando questa immagine però ci rendiamo conto dell'assurdità che vi stiamo raccontando: una Tesla Model Y che traina un semirimorchio.

Il tutto è venuto alla luce attraverso un video su TikTok, che mostra chiaramente la scena a dir poco surreale. Oltre a essere una cosa bizzarra, è anche molto pericolosa. Infatti non esistono supporti installabili su una Model Y in grado di trasportare un peso simile (come è logico che sia). Dunque il rischio che il carico si stacchi è piuttosto alto, e sarebbe un vero e proprio un disastro se una cosa simile accadesse in una freeway americana.

Il tutto è successo presso la località di Harlingen, in Texas. Sicuramente questa azione si portava dietro qualcosa di illecito, dal momento che le autorità hanno scoperto che sia la Tesla che il rimorchio sono stati abbandonati in una stazione di servizio. Attualmente i due mezzi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo nell'attesa che le indagini rivelino dettagli più significativi sulle ragioni dell'evento.

Non che non si possa modificare una Tesla Model Y, ma questo va fatto in modo legale e certificato. Uno dei maggiori elaboratori di Tesla si chiama Unplogged performance, che propone dei pacchetti di modifica certificati e sicuri per personalizzare questi veicoli. Un esempio che vi abbiamo riportato è un kit di ruote , installabili sulla Model Y, che la fanno diventare un'auto da off road.