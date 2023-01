Tesla Model Y by Novitec: il SUV di Musk come non l'avete mai visto

La Tesla Model Y finisce sotto la cura di Novitec, noto preparatore tedesco, diventando decisamente più “cattiva” rispetto all'originale. Fra cerchi in lega, assetto, nuovi interni e particolari aerodinamici, la berlina elettrica di Elon Musk si mostra sotto una veste nuova.

Dopo il video della Tesla Model Y scontratasi con una Model S, il SUV elettrico americano torna protagonista delle pagine di cronaca, questa volta per la “cura” Novitec, azienda che nel corso della sua lunga storia ha modificato moltissime auto, a cominciare dalle sue iconiche Ferrari.

E così che, dopo aver messo mano alle Model S, X e 3, i tedeschi hanno ben pensato di regalare il proprio tocco personale anche allo Sport Utility Vehicle di Elon Musk dandogli un look decisamente più aggressivo rispetto a quello di serie. La prima cosa che colpisce sono i cerchi in lega da ben 22 pollici modello NV2 prodotti da Vossen, su un assetto ultra ribassato (fino a 40 millimetri in meno), reso ancora più vistoso dalle nuove minigonne realizzate in fibra di carbonio, così come gli altri componenti aggiuntivi, leggasi lo spoiler anteriore, quello al posteriore e il diffusore. Secondo quanto specificato da Novitec, grazie a queste accortezze aerodinamiche, la Model Y risulta più precisa in curva con una diminuzione dell'alleggerimento delle ruote anteriori.

Novitec ha mostrato la sua creatura in un'accattivante colorazione nera, cerchi compresi, ma l'azienda ha spiegato che le ruote saranno disponibili in ben 72 colorazioni differenti, e grazie alla loro configurazione dovrebbero favorire una maggiore ventilazione all'impianto frenante, montato su gomme da 255/30 all’anteriore e 285/30 al posteriore. Come detto in apertura, anche all'interno la Y di Novitec è stata ritoccata, e in questo caso si trovano diversi materiali, come ad esempio la pelle e l'Alcantara, a discrezione del cliente. L'azienda specifica inoltre che l'assetto sportivo regolabile, previsto con ammortizzatori in alluminio, è disponibile solamente per la versione della Tesla con quattro ruote motrici.

Una versione decisamente sportiva quella della Model Y pensata da Novitec, che giunge a poche ore di distanza da un altro bolide preparato, leggasi la Nissan Z di Veilside che forse apparirà nel prossimo Fast & Furious.