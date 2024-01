Tesla Model Y brucia: più di 135mila litri d'acqua per spegnerla

Tesla Model Y è il classico modello entry level della nota compagnia californiana. Solo nel territorio americano ne circolano a centinaia di migliaia. Con le sue 185,238 unità Model Y è l'auto più venduta anche d'Europa. In Alabama però, si è potuto osservare anche quanto ci vuole spegnere un'incendio di un Model Y la cui batteria ha fatto fourfait.

Il rogo scatenato dall'incendio dell'auto ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco , i quali hanno utilizzato 36.000 litri d'acqua nell'arco di un'ora per estinguere le fiamme.

Gli incendi delle batterie dei veicoli elettrici sono notoriamente complicati da spegnere. L'uso dell'acqua può causare una fuga termica, rendendo difficile il controllo dell'incendio stesso e potenzialmente generando fumi nocivi. Per questa ragione l'acqua richiesta è notevolmente maggiore rispetto alla norma. Non si registrano grossi danni né al conducente dell'auto e né alle aree circostanti. Le cause inerenti a questo incidente sono tutt'ora ignote e oggetto d'indagine.

Entro il 2024 dovrebbe arrivare un nuovo restyling della Tesla Model Y. Non sappiamo quando uscirà e come sarà di preciso, ma sappiamo che verrà prodotta nella Gigafactory di Shangai. Questo sarà probabilmente il preludio a ciò che vedremo con la prossima Model 2, i quali dettagli sono tutt'ora racchiusi in un vortice di mister.