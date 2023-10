Tesla Model Y, batteria danneggiata dall'acqua: conto da 20mila euro

Anche le auto considerate storicamente migliori e affidabili possono registrare dei problemi, ed è il caso della Tesla Model Y di uno sfortunato proprietario scozzese, che si è visto recapitare un conto choc di 20mila euro dopo aver danneggiato la batteria.

La Tesla Model Y è l'auto più venduta dell'anno ma fra le milioni di vetture commercializzate in tutto il mondo quella sfortunata deve essere capitata a Johnny Bacigalupo, un automobilista di Edinburgo che ha raccontato la sua esperienza choc ad Edinburgh Live.

Stando alle sue parole Johnny si trovava assieme al compagno in auto e i due stavano tornando a casa dopo aver cenato in un ristorante; il tempo era umido ma non si erano verificati violenti temporali ed inoltre, secondo la ricostruzione di Bacigalupo, la Model Y non ha mai preso delle pozzanghere profonde.

Ad un certo punto però l'auto ha smesso di funzionare per un problema alla batteria, e la coppia ha dovuto aspettare tre ore prima dell'arrivo di un carro attrezzi. Il giorno dopo il controllo in officina è arrivata la seconda notizia tutt'altro che lieve: “Mi hanno spiegato che era entrata acqua nella batteria e che il danno non era coperto dalla garanzia della batteria stessa, che è di 8 anni, e che la riparazione costerebbe circa 17.000 sterline (20mila euro). Ero semplicemente scioccato”.

E ancora: “Onestamente non riesco ancora credere che sia successo. Quando ho ricevuto la chiamata pensavo che avremmo ricevuto una fattura di 500 o 1000 sterline, ma 17mila è assolutamente osceno. Il mio cuore ha perso un battito, onestamente”.

Difficoltà anche nel servizio clienti: “Abbiamo contattato l'assistenza stradale Tesla intorno alle 22:00. Dopo alcune chiamate difficili e un tentativo di ritiro fallito, la nostra auto è stata ritirata da un'azienda adatta al ritiro Tesla e consegnata a Tesla Edimburgo verso l'una di notte”.

Quindi il povero Bacigalupo ha continuano nel suo racconto drammatico: “Dopo essere riuscito finalmente a parlare con un manager, mi ha detto che c'era dell'acqua a causa del fatto che il tempo in Scozia fosse pessimo. Questo era il problema. Hanno detto che non è necessariamente colpa mia ma il problema non era coperto dalla garanzia”.

Johnny ha replicato: “Quindi, da quanto ho capito, le Tesla non sono adatte allo scopo in Scozia?", senza però ricevere alcuna risposta. “Se avessi saputo che il servizio clienti sarebbe stato così pessimo, non mi sarei mai preso la briga di acquistare l'auto. Sanno che siamo in Scozia? Quel tempo non è anormale qui”.

Edinburgh Live spiega di aver visto la fattura confermando i 20mila euro. E' stata contattata anche Tesla ma non è stata ricevuta alcuna risposta. L'esperienza dell'amico di Edinburgo è stata sicuramente sfortunata ma fortunatamente non corrisponde alla normalità visto che milioni di persone nel mondo hanno acquistato l'auto di Musk ritenendosi più che soddisfatti.

Fra i casi più recenti quello di un automobilista che si è innamorato della sua Tesla Model Y a sole 24 ore dall'acquisto.